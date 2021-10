Covid, la Valle resta a rischio basso

Il numero dei contagi in Regione nell'ultima settimana è in calo

di Jacopo Ricca, montaggio di Angelo Santin

Lo dice il report dell'Istituto Superiore di Sanità, ma lo confermano anche i dati sui tamponi per avere il green pass fatti dalla Usl. In Valle d'Aosta il rischio di diffusione del Covid19 resta basso. Unica regione, insieme a Basilicata e Sardegna, a confermare questa condizione mentre l'incidenza a livello nazionale sale dai 34 casi per 100mila abitanti di una settimana fa ai 46 degli ultimi 7 giorni.



In Valle d'Aosta i casi calano del 35,7% e secondo le stime di chi gestisce il drive in di Aosta la percentuale sui test effettuati è di 0,7 positivi su 100 tra quelli che si presentano per avere il green pass.