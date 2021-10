Un prix pour ramener la grande littérature au coeur de l'Europe

Il sera décerné chaque année à 3466 mètres d'altitude de Punta Helbronner, à Courmayeur

Au téléphérique Skyway Mont Blanc, un nouveau prix littéraire qui veut contribuer à l'essor de récits caractérisant l'identité européenne. Il est organisé par la revue "Grand Continent", fondée en 2019 à Paris, devenue de référence pour le débat politique et intellectuel à l'échelle continentale et dirigée par le valdôtain Gilles Gressani. L'objectif est celui de contraster l'hyperpuissance du marché éditorial anglophone, soutenant la traduction et la diffusion d'oeuvres en langues littéraires européennes, cinq en particulier: allemand, espagnol, français, italien et polonais. Le récit lauréat gagnera 100 mille euros qui seront investis pour le rayonnement de l'ouvrage en Europe. Partenaires de l'initiative: le téléphérique Skyway Mont-Blanc, la mairie de Courmayeur, la Région Autonome Vallée d'Aoste et la société GEIE Tunnel Mont-Blanc. La première du prix sera organisée le 18 décembre prochain.



Les interviews de Sophie Tavernese, avec le montage de Michela Procino, à:

Gilles Gressani, directeur de la revue Grand Continent

Mathieu Roger Lacan, co-directeur du Prix Grand Continent

Florent Zemmouche, co-directeur du Prix Grand Continent