Il riparto fiscale compie 40 anni

Nell'anniversario della promulgazione, l'Uv chiede di riaprire il confronto con lo Stato in materia finanziaria

di di Renato Willien, montaggio Gianni Chizzo

La legge 690 sul riparto fiscale venne promulgata 40 anni fa, il 26 novembre del 1981. Lo ricorda in una nota il gruppo consiliare dell'Union Valdôtaine che chiede di riaprire il tavolo di trattativa con lo Stato.



"E' stata una rivoluzione economica", sottolinea l'Uv: "le risorse crebbero in maniera considerevole, grandi disponibilità cui si sono affiancate ulteriori competenze trasferite dallo Stato": sanità, scuola, enti locali, viabilità, forestali e vigili del fuoco per citarne solo alcune. Competenze che sono rimaste sostanzialmente le stesse "a fronte, però - ricordano i consiglieri dell'Union - di un bilancio che si è ridimensionato a partire dalla crisi del 2008 con l'introduzione del contributo al risanamento della finanza pubblica".



Per l'Uv, oggi, questo contributo va rinegoziato "per rilanciare l'economia" e per "mantenere i livelli dei servizi che richiedono risorse sempre più importanti alla luce anche della situazione socio sanitaria".



Nel servizio un'intervista d'epoca all'allora Presidente della Regione Mario Andrione