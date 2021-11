Violenze sul lavoro: arriva il questionario anonimo

Sensibilizzare lavoratori e lavoratrici sul tema delle molestie e della violenza nell'ambiente professionale. È questo l'obiettivo del questionario anonimo messo a punto dall'Osservatorio economico e sociale della Valle d'Aosta, su iniziativa della Consigliera regionale di Parità e in sinergia con l'Inail di Aosta.Si tratta di un sondaggio pilota che sarà disponibile sul sito della Regione , senza scadenza, e che ha precedenti solo in Liguria. Vengono poste una trentina di domande a scelta multipla, ed una finale aperta per permettere, a chi se la sente, di fornire maggiori dettagli sulla situazione personale vissuta.Le nostre interviste alla Consigliera di Parità,e al direttore della sede regionale dell'Inail,