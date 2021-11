Cala ancora il numero di stranieri in Valle d'Aosta

La pandemia ha colpito soprattutto il mercato del lavoro delle donne provenienti da altri Paesi, con un aumento della disoccupazione

di Loredana Pianta, montaggio di Claudio Sciulli

Dopo 20 anni di continui incrementi, per la prima volta l'Italia ha registrato una diminuzione della presenza di stranieri, quasi 200 mila abitanti in meno, anche a causa della pandemia da Covid-19. Il dato emerge dall'ultimo dossier immigrazione presentato dal Centro studi e ricerche Idos, e riferito al 2020. Ma la Valle d'Aosta ha anticipato i tempi nazionali, e vive questo calo già da sette anni., ricercatore Idos, spiega: "La regione adesso ha una percentuale di migranti pari al 6,4% della popolazione residente, inferiore a quella nazionale che è intorno all'8,5%. Ma è più bassa anche rispetto alle regioni limitrofe, in modo particolare al Piemonte, dove supera il 10%". Aggiunge: "La percentuale di stranieri in Valle è pari al quella del 2009-2010, come 11 anni fa. Un segno sul quale si dovrebbe riflettere. Ma c'è un calo della popolazione valdostana stessa, quindi c'è qualcosa che non va nella regione".La comunità straniera più grande nella regione è quella rumena, seguite da quelle marocchina e albanese.L'emergenza sanitaria ha prodotto più disoccupazione: ma se il dato è pari al 5,3% per gli italiani, per chi viene da altri Paesi sale al 12,9%. Sono le donne quelle che hanno perso maggiormente il lavoro: la percentuale delle disoccupate straniere è del 52,8%, nove punti in più rispetto a coloro che sono nate in Italia.Difficile anche l'emancipazione sociale, solo il 5% degli stranieri svolgono professioni intellettuali o dirigenziali.Infine la Valle continua ad essere la regione con meno persone accolte, lo 0,1%. A questo proposito, in conseguenza della crisi afghana, è in atto un potenziamento della rete Sai, il sistema nazionale di accoglienza e integrazione: è già operativo a Saint-Vincent, Champorcher e Saint-Rhemy-en-Bosses, e a settembre anche il Comune di Aosta ha fatto richiesta di adesione.