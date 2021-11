Covid: nessun nuovo caso

Gli attuali positivi scendono a 75, sono 7 i nuovi guariti

di di Francesca Jaccod, montaggio di Emanuele D'Angelo



Una situazione che pone il territorio valdostano tra le 6 regioni in verde, il livello di rischio epidemiologico più basso, assieme a Piemonte,

Lombardia, Molise, Basilicata e Sardegna. Il dato nazionale è però in peggioramento, come emerge anche dalla mappa europea della situazione pandemica aggiornata settimanalmente dall'Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie.