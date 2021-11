Mascherine e green pass ai mercatini di Natale

Considerato l'aumento dei contagi, il Sindaco di Aosta Nuti ha ribadito che al Marché Vert Noël, dove si sono registrati assembramenti, si possa accedere solo con Green Pass e mascherina

di di Eloisa Moretti Clementi, montaggio di Emanuele D'Angelo

Sessantotto nuovi casi e quattro ricoverati in più: dopo il rallentamento dei contagi, in conseguenza del minor numero di tamponi effettuati nei festivi, i nuovi positivi sono tornati a crescere. A fronte di 26 guariti, il saldo tocca quota 443. All'ospedale regionale Parini c'è anche un aumento degli ospedalizzati, 11 a fronte dei 7 di lunedì, ma la situazione in terapia intensiva resta stabile con un solo paziente e nessun decesso. E mentre anche a livello nazionale si discute se inasprire le regole per scongiurare un peggioramento della situazione in vista del Natale, l'amministrazione comunale di Aosta ha deciso di intensificare i controlli del green pass al Teatro Romano e all'Arco d'Augusto: dove sono stati allestiti i mercatini, ricorda il sindaco Nuti, la mascherina è obbligatoria.