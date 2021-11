La Gran Becca ora è anche una pista

Al Breuil è stato presentato ai media il nuovo tracciato di Coppa del Mondo che debutterà nel 2023. Disegnato per le discipline veloci, è frutto della strettissima collaborazione intercorsa di qua e di là del Cervino, di cui assume il nome valdostano

di Pierfrancesco Pontecorvo e Pietro Taldo, montaggio di Federico Vezzetti

E' un omaggio al Cervino e all'Italia, il nome scelto per la pista che in autunno 2022 accoglierà la coppa Europa e dal 2023 quella del Mondo di sci alpino. Nel massimo circuito, saranno due settimane dedicate alla velocità, per libera e superG maschili e femminili.

Cervinia e Zermatt hanno coniato una formula rivoluzionaria, basata su una strettissima collaborazione, che approfondiremo in servizi successivi. Intanto, però, vi portiamo a sciare sulla Gran Becca: 4 chilometri spalmati su mille metri di dislivello, fra la Gobba di Rollin e Cime Bianche Laghi.



Nel servizio le interviste agli ex campioni di sci elvetici Didier Défago e Pirmin Zurbriggen.