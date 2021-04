Turbativa d'asta sulla gara per la rete di distribuzione del gas

Guardia di Finanza al lavoro per "turbativa d'asta" nel bellunese

Nei guai tre sindaci

Turbativa d'asta in relazione alla gara per l'affidamento della rete di distribuzione del gas. Tre gli indagati. Secondo quanto si è appreso sono il sindaco di Feltre, Paolo Perenzin, l'amministratore delegato di Bim Infrastrutture (gestore uscente) e sindaco di Quero-Vas, Bruno Zanolla, e Giovanni Piccoli, già sindaco di Sedico.



Pressioni su una dirigente del Comune di Belluno

La gara, affidata a Italgas, non è stata ancora perfezionata. A dare la notizia è la Guardia di Finanza di Belluno. Gli indagati avrebbero esercitato dirette e indirette pressioni a una dirigente del Comune di Belluno, nella sua veste di responsabile unico del procedimento per convincerla ad annullare o revocare in autotutela la gara d'appalto di 4 anni fa. Le resistenze della dirigente avrebbero indotto i vertici di Bim a chiedere l'intercessione di figure di spicco della politica nazionale.