La squadra mobile di Vicenza arresta padre e figlio con 10 kg di cocaina

La macchina della polizia

Un valore di circa 4 milioni

I due, di nazionalità polacca, trasportavano la cocaina suddivisa in nove panetti a bordo di un furgone. L'arresto è avvenuto vicino ad un casello autostradale di Rovigo, in un'operazione congiunta della mobile vicentina e dei colleghi della sottosezione della polizia stradale. La droga era nascosta in un vano ricavato all'interno del veicolo. Sul mercato, la cocaina sequestrata avrebbe fruttato circa quattro milioni di euro.



(Fonte ANSA).