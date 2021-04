Marghera (VE), protesta degli studenti durante il quotidiano "punto covid"

Protesta degli studenti a Marghera

Momenti di tensione con la polizia

I partecipanti alla manifestazione hanno alzato il volume della protesta durante il consueto incontro di Luca Zaia con i giornalisti. Per mezzo degli altoparlanti, i manifestanti hanno cercato di far arrivare la loro voce all'interno, ribadendo la contrarietà alla didattica a distanza, il problema degli spazi scolastici spesso inadeguati e i trasporti pubblici insufficienti. Momenti di tensione quando gli agenti della polizia, in tenuta antisommossa, sono avanzati verso gli studenti e li hanno fatti indietreggiare.