È morto Ulderico Bernardi, sociologo dei processi culturali

Ulderico Bernardi

Studioso delle identità culturali

Ricercatore, scrittore, saggista, si era prima laureato a Venezia in economia e poi a Trento in sociologia. Nella sua carriera accademica, è stato per anni professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'università Ca' Foscari di Venezia (dove per un decennio ha avuto anche la cattedra di Sociologia del turismo). I suoi studi hanno riguardato la persistenza culturale nel mutamento sociale, che ha indagato nell'ambito delle minoranze etniche, nelle comunità contadine investite dalla industrializzazione, nelle colonie dell'emigrazione italiana in America latina, nell'America del nord ed in Australia.



Autore di numerose pubblicazioni

Al suo attivo numerose opere scientifiche e narrative. Ha inoltre diretto la Collana sulle culture popolari venete nella Fondazione Giorgio Cini di Venezia ed è stato anche membro del Centro Studi Nazionale dell'Accademia Italiana della Cucina. Si è spento a Treviso, dove viveva insieme alla famiglia