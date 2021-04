Barricato in casa con la madre. Intervengono i Carabinieri

A.P.I., l'Aliquota di Pronto Intervento di Padova in azione

L'uomo rifiutava ogni forma di comunicazione

Dopo l'intervento del 7 aprile scorso a Santa Giustina in Colle, trascorsa nemmeno una settimana, l'Aliquota di Pronto Intervento (A.P.I.) dei Carabinieri di Padova, è intervenuta a Solesino, nel tardo pomeriggio di martedì per accedere all'interno di un'abitazione, dove un sessantenne si era barricato in casa assieme alla madre.

La donna, 87enne, vive con il figlio ed è periodicamente seguita dai sanitari e dagli assistenti sociali che le prestano le cure mediche di cui necessita a domicilio. Da alcuni giorni, però, il figlio non consentiva al personale sanitario di accedere all'abitazione, rifiutando ogni forma di comunicazione. Quanto stava accadendo è stato pertanto segnalato alla locale stazione dei Carabinieri. Informata, la Procura della Repubblica di Rovigo ha emesso un decreto di perquisizione per accedere al fabbricato e accertarsi che l'anziana non fosse trattenuta in casa, contro la sua volontà.



Negoziazione a rilento. Necessario l'intervento dell'A.P.I.

Dopo un primo tentativo di entrare in casa con l'ausilio del negoziatore del Comando Provinciale di Padova, visto il prolungarsi della negoziazione e temendo per la salute della donna che poteva avere bisogno di cure immediate, si è provveduto ad accedere mediante un'irruzione delle A.P.I.. Forzando una porta al piano terra, i Carabinieri sono entrati, bloccando l'uomo che si trovava al piano rialzato.



L'anziana trovata in buone condizioni. Il figlio sottoposto a Tso

Il 60enne non ha opposto alcuna resistenza e nei suoi confronti è stato disposto un trattamento sanitario obbligatorio, con ricovero all'ospedale di Schiavonia. L'anziana madre, trovata in buone condizioni di salute, è stata trasportata all'ospedale di Abano Terme dal personale del Suem 118, per gli opportuni accertamenti sanitari.