Rovigo, annuncia le dimissioni il sindaco Edoardo Gaffeo

Edoardo Gaffeo

Maggioranza sotto nell'ultima seduta del Consiglio

A convincere il primo cittadino alle dimissioni, l'ultima drammatica seduta del Consiglio comunale in cui la maggioranza è andata sotto durante una votazione che riguardava i progetti per il futuro Tribunale. Cinque consiglieri del Partito Democratico, che solitamente sostenevano Gaffeo, hanno votato assieme all'opposizione, bocciando una delibera sostenuta dal sindaco, che riguardava una delle ipotesi al vaglio del Ministero della Giustizia sulla nuova sede in cui dovrebbe trovare spazio il tribunale cittadino. Gaffeo, infatti, ha espresso la sua contrarietà alla variazione delle norme urbanistiche vigenti, per permettere di costruire un palazzo nuovo al posto della ex questura. Oltre al voto contrario dei 12 consiglieri d'opposizione, c'è stato dunque anche quello dei 5 consiglieri del Pd. Tra loro anche il neo-capogruppo Nello Chendi: con 14 favorevoli, sindaco compreso, e 17 contrari, Gaffeo ha perso la maggioranza in Consiglio Comunale, decidendo di rassegnare le dimissioni.



Tensioni nella maggioranza

A far capire che le cose si stavano complicando nella maggioranza che sosteneva Gaffeo era proprio stato il cambio del capogruppo del PD, componente principale: il passaggio di testimone da Giorgia Businaro a Nello Chendi ha infatti cambiato gli equilibri tra le diverse anime del partito, aumentando la pressione sul primo cittadino



Telefonata al Prefetto

Per correttezza istituzionale, il sindaco Gaffeo ha telefonato al Prefetto preannunciando le sue dimissioni. Dal momento in cui saranno protocollate dovranno passare venti giorni (durante i quali il sindaco potrebbe anche ritirarle) prima che diventino operative. Edoardo Gaffeo era stato eletto il 9 giugno 2019, vincendo il ballottaggio contro la candidata del centrodestra, Monica Gambardella.