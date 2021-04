Treviso, urta una ragazza in bicicletta per rubarle la borsa

Biciclette in città

Accusato di tentata rapina aggravata

L'uomo, 44enne, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentata rapina aggravata ai danni della ragazza, una studentessa straniera di 16 anni residente in città. A coglierlo quasi sul fatto è stata una pattuglia del nucleo radiomobile dei Carabinieri, che transitava lì vicino ed è stata richiamata dalle urla della ragazza. L'uomo, con precedenti, avrebbe investito intenzionalmente la giovane, cercando di portarle via la borsa che aveva a tracolla. La studentessa, che procedeva anch'essa in bicicletta sulla stessa pista ciclabile in senso opposto, ha riportato nella caduta alcune escoriazioni ed è stata medicata all'ospedale.



(Fonte Carabinieri).