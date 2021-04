Vicenza. Nascondeva 368mila euro nel doppiofondo dell'auto

Denaro sequestrato nel doppiofondo dell'auto

Fermato per un controllo, nella sua auto di grossa cilindrata, i finanzieri scoprono 386 mila euro nascosti in un doppio fondo ad apertura elettronica. E' successo nel comune di Pianezze, in provincia di Vicenza, dove il Gruppo della Finanza di Bassano ha intercettato un 49enne, residente nella provincia di Napoli, che al momento di giustificare i motivi del suo spostamento al di fuori dell'area di residenza è apparso in difficoltà. Da qui il controllo più approfondito dell'auto e il ritrovamento del denaro.



Non ha spiegato la provenienza del denaro

L'uomo non ha fornito indicazioni sulla provenienza e sula destinazione del denaro nascosto. E' stato denunciato per ricettazione