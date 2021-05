Moretti insultata sui social. "Mi preoccupa l'odio contro le donne"

Alessandra Moretti

Nel mirino degli hater

Insulti e minacce all'europarlamentare vicentina Alessandra Moretti sui social. L'esponente del Partito Democratico ha denunciato di essere finita nel mirino degli hater dopo il suo intervento in tv durante il programma "Dritto e rovescio". Tra le frasi che le sono state rivolte l'augurio di essere sfigurata con l'acido.



"Chiederò di essere tutelata"

"A me i leoni da tastiera non hanno mai spaventato; mi preoccupa invece, e molto, l'odio contro le donne e in particolare contro quelle che si espongono di più" scrive la parlamentare, che invita a denunciare e annuncia di volersi rivolgere alla Commissaria Europea competente per tutelare la dignità delle persone sui social contro ogni forma di violenza.