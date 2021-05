Borso del Grappa (TV): non si lega al deltaplano e precipita per 300 metri

Intervento del soccorso alpino (immagine di archivio)

Incidente mortale nel pomeriggio a Borso del Grappa, nel Trevigiano. A perdere la vita il pilota di un deltaplano biposto che, dopo aver assicurato la compagna di volo, non ha provveduto a legare se stesso e, subito dopo il decollo dalla pedana delta di Col del Puppolo, è rimasto appeso alla sbarra fino a quando non ce l'ha più fatta ed è caduto nel vuoto da un'altezza di 300 metri. Il deltaplano dopo aver proseguito il volo senza comandi è caduto tra gli alberi. la donna è rimasta impigliata tra i rami di una pianta, fortunatamente senza conseguenze.



Sul posto è arrivato l'elicottero di Treviso emergenza che ha individuato la vela e ha sbarcato con un verricello medico, infermiere e tecnico di elisoccorso, per poi volare a imbarcare una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per avviare la ricerca del pilota. Il tecnico di elisoccorso è salito sull'albero e, dopo aver liberato la donna dai vincoli, l'ha calata a terra e affidata a un infermiere.



Poco prima delle 17 è stato recuperato il corpo senza vita dell'uomo, ai piedi di alcuni alberi.