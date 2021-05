Casale sul Sile (TV), carabiniere denuncia: puntura fatta, ma senza vaccino

Preparazione di una dose di vaccino

Indaga la Procura

I fatti risalgono a domenica 2 maggio. La Procura di Treviso ha ora aperto un'inchiesta per accertare cosa sia successo nel punto vaccinale di Casale sul Sile, situato nella frazione di Lughignano. Qui, un militare dell'Arma si sarebbe accorto che nella siringa buttata via dopo la puntura vi era ancora tutta la dose da somministrare. I Carabinieri del Nas hanno ora il compito di verificare i fatti ed eventualmente stabilire se si sia trattato di un caso isolato o se sia capitato altre volte.



(Notizia in evoluzione)