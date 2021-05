Domenica, nuovo assalto a Venezia. Auto in coda a Piazzale Roma

Venezia, a Piazzale Roma auto in coda

Anche oggi, grazie alla bella giornata di sole, Venezia si conferma meta per migliaia di visitatori, soprattutto dal Veneto. Difficoltà per gli spostamenti, soprattutto in treno. Già di prima mattina, a Vicenza diversi passeggeri in attesa non sono potuti salire sui convogli in arrivo d Verona, già carichi. Sono stati allestiti dei bis. E a Piazzale Roma già da metà mattinata auto in fila per i parcheggi.



Ieri 30 mila arrivi

Ieri in arrivo in laguna più di 30 mila le persone che hanno trascorso la giornata tra il centro storico e le isole. Più della metà veneti, gli altri provenienti dalle vicine regioni, anche se c'era già anche qualche straniero. In Piazza San Marco le prime code per entrare a Palazzo Ducale. Al completo i tavolini degli storici caffè.