Mira (VE): arrestato per violenza sessuale e maltrattamenti alla moglie

Violenza sulle donne.

Anni di violenze e soprusi, secondo i testimoni

A svolgere le indagini i Carabinieri della locale stazione. L'uomo, un 51enne di origini marocchine, è stato portato in carcere con l'accusa di aver tenuto comportamenti violenti e vessatori nei confronti della moglie, una connazionale, e dell'intero nucleo familiare. La donna veniva costantemente umiliata, percossa e obbligata a subire atti sessuali, per poi essere costretta a non denunciare le violenze e a rinunciare alle cure mediche. Per ricostruire la situazione gli investigatori si sono avvalsi della testimonianza di vicini, conoscenti e parenti, che hanno confermato un quadro fatto di anni di violenze.