Operazione "Isola Scaligera", 23 imputati chiedono riti alternativi

aula bunker di Mestre del Tribunale di Venezia

Udienza a Mestre

La richiesta per i 23 imputati รจ arrivata nel corso dell'udienza nell'aula bunker di Mestre. Con l'operazione "Isola Scaligera", la Procura antimafia di Venezia ritiene di avere individuato e smantellato un clan di 'ndrangheta radicato a Verona. Coinvolti nell'inchiesta, ma accusati di tentata turbativa d'asta e non di associazione mafiosa, anche gli ex vertici di Amia, la municipalizzata veronese che gestisce la raccolta dei rifiuti. L'ex presidente Andrea Miglioranzi ha chiesto il patteggiamento. Richiesta di abbreviato anche da parte dell'ex direttore, Ennio Cozzolotto. Intanto i magistrati veneziani ritiengono credibile la collaborazione degli imputati Nicola Toffanin e Domenico Mercurio. Dalle loro dichiarazioni si attendono ulteriori sviluppi dell'indagine.