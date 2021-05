Ricatto ai danni di don Albino Bizzotto: sei arrestati, cinque denunciati

don Albino Bizzotto

Indagine delicata

Coinvolti 70 finanzieri del Comando provinciale di Padova che, al termine di una delicata indagine delegata dalla Procura, hanno dato esecuzione, nelle province di Padova, Venezia e Vicenza, ad un'ordinanza nei confronti di 11 persone, con custodia cautelare in carcere di sei di loro, il divieto di dimora nei comuni della Regione Veneto per altri quattro e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un altro, in ordine ai reati di circonvenzione di incapace e tentata estorsione.



Eseguite decine di perquisizioni

Il danneggiato è don Albino Bizzotto, 81 anni, sacerdote originario di Cassola nel Bassanese, noto come fondatore e presidente dell'associazione "Beati costruttori di pace", con sede a Padova. Oltre all'ordinanza, sono state eseguite anche decine di perquisizioni nei confronti dei responsabili, indagati, a vario titolo, anche per i reati di atti persecutori e violazione di domicilio.



Migliaia di telefonate per chiedere denaro

Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Cittadella (PD) hanno dimostrato una serie di continuate e insistenti richieste di denaro da parte degli indagati, appartenenti a famiglie sinti, i quali sono riusciti ad ottenere elargizioni, nell'arco di due anni, per oltre 370 mila euro, in contanti o mediante la ricarica di carte prepagate. In particolare, come emerso dalle intercettazioni telefoniche, gli stessi hanno sistematicamente manifestato al prete esigenze e stati di bisogno del tutto inesistenti, non mancando di promettere invano la restituzione delle somme ricevute. Le continue e pressanti richieste di denaro sono avvenute presso la sede dell'associazione in presenza del prelato sia mediante l'effettuazione di circa 14mila telefonate tra luglio 2018 e luglio 2020 e hanno avuto come scopo di muovere a compassione l'interlocutore, facendogli credere che l'unica soluzione percorribile fosse rappresentata dall'elargizione di somme di denaro. Successivamente alla presentazione della querela da parte del sacerdote, allorquando lo stesso non disponeva più di poteri all'interno dell'ente caritatevole, gli indagati hanno anche tentato di minacciarlo.



(Fonte Guardia di Finanza)