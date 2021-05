Susegana (TV): i lavoratori della Electrolux bocciano l'integrativo

L'ingresso della Electrolux a Susegana (Treviso)

Al sindacato ora le valutazioni

Nella sede di Susegana hanno votato in 864 su 1.347 aventi diritto, i voti favorevoli sono stati 199; i voti contrari 663; le schede bianche 1 e le schede nulle 1. Nel gruppo Electrolux Italia Spa, il no ha prevalso anche a Solaro (MI) e Forlì, mentre è stato approvato a Porcia (PN) e a Cerreto D'Esi (AN). Nel gruppo Electrolux Professional Spa il sì ha prevalso in tutte le sedi, ovvero Vallenoncello (PN), Spilamberto (MO) e Assago (MI).



Lunedì 17 maggio 2021 la Fiom nazionale ha convocato una riunione delle strutture Fiom interessate e delle Rsu Fiom di tutti gli stabilimenti del gruppo per discutere dell’esito del referendum.