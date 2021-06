Nel Veneziano ultraleggero cade e prende fuoco, muore il pilota

I rottami dell'ultraleggero

Dinamica da ricostruire

Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente. Il velivolo è caduto poco distante dalla pista di atterraggio e ha preso fuoco a terra, tra i vigneti. Immediato l'allarme e i tentativi di salvare il pilota, rimasto nell'abitacolo. Sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigli del fuoco e i carabinieri. Le fiamme sono state domate rapidamente, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. In corso gli accertamenti per capire se ci sia stato un problema in fase di atterraggio tale da far precipitare al suolo il mezzo.



(Notizia in evoluzione)