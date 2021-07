Calcio Serie B: Marco Zaffaroni è il nuovo allenatore del Chievo Verona

Marco Zaffaroni

Novità in casa Chievo, con il nuovo allenatore. Sulla panchina è arrivato Marco Zaffaroni, che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2022, con opzione per un'altra stagione.



Il mister è al lavoro con la squadra, mentre in casa gialloblu tiene banco la questione Serie B, dopo che la Covisoc, la commissione di vigilanza sulle società professionistiche, ha informato il club della mancata iscrizione al prossimo campionato cadetto. A pesare sulla decisione, criticità nella domanda di iscrizione, rateizzazioni sotto la lente di ingrandimento e altre questioni da analizzare.



Il verdetto è comunque provvisorio e il Chievo ha tempo fino a martedì per regolarizzare la sua posizione e comunicare le integrazioni necessarie.