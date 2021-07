Chievo Verona. Bocciato il ricorso. Addio alla serie B

Il presidente del Chievo Luca Campedelli

Doccia fredda per il Chievo: Il Collegio di Garanzia del Coni ha bocciato il ricorso della società contro la decisione della FIGC che ha escluso il club veneto dal campionato per irregolarità finanziarie legate a debiti con il fisco. Nelle prossime ore il Consiglio federale ratificherà l'esclusione del Chievo, così come quella delle altre società ricorrenti. Per la squadra gialloblù, dunque, ripartenza dalla serie .

Al loro posto, in B, il Cosenza.

Intanto la società veronese potrebbe fare ricorso al Tar.