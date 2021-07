Coronavirus Veneto: aumenta il tasso di vaccinati tra i più giovani

Un centro vaccinale

Circa 500 nuovi contagi al giorno. Un numero rilevante, ma per ora la crescita dei positivi rimane costante. Superata però di nuovo la soglia dei 10000 positivi, esattamente come il 25 maggio. Per dare un termine di paragone, giusto un anno fa gli attualmente positivi erano 734. Il virus sta circolando molto di più rispetto all'estate scorsa.



Colpisce soprattutto i più giovani, la classe di età fra i 20 e 30 che però comincia ad avere tassi di vaccinazione più alti. Lunedì 26 luglio 1 su 2 aveva fatto la prima dose, 1 su 4 anche la seconda.

E sempre secondo i dati di lunedì più di 43000 le vaccinazioni: oltre il 60 percento della popolazione del Veneto ha ottenuto la prima dose, il 50,6 ha completato il ciclo.



Tornano a crescere anche i ricoveri in ospedale. +15 in area medica, in tutto sono 174, calano invece i ricoverati in terapia intensiva, oggi sono 20, uno in meno di ieri.



Da segnalare anche due decessi con il totale da inizio crisi che diventa 11634.



