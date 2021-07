Disincagliato il cargo rimasto bloccato al largo di Cortellazzo (VE)

Il cargo incagliato

Arenato in un fondale troppo basso

Il mercantile Carla Liv, uscito dal porto di Venezia e diretta a Trieste, si è incagliato al largo del litorale di Cortellazzo nelle prime ore del mattino del 16 luglio. Nave portacontainer lunga 184 metri e con un pescaggio di 8,40 metri, si è arenata in un punto con fondale sabbioso di circa 7 metri.



Operazioni coordinate dalla Guardia costiera

Sono arrivati sul posto i mezzi della guardia costiera, che hanno accertato come non ci fosse pericolo di inquinamento e che l'equipaggio non avesse avuto conseguenze. Sono intervenuti anche i sommozzatori di San Benedetto del Tronto, che si trovavano in zona per altre attività. Nel primo pomeriggio le operazioni di disincaglio e, dopo una nuova verifica sull'integrità dello scafo, anche l'autorizzazione al rimorchio.



Da chiarire la dinamica di quanto accaduto

Va ora chiarita la dinamica dei fatti. La nave si è arenata su fondale sabbioso e privo di scogli. La polizia locale è stata incaricata di sottoporre ad alcol test l'equipaggio.