Tokyo 2020, cerimonia d'apertura: Paola Egonu portabandiera olimpica

Paola Egonu

Sarà Paola Egonu la portabandiera olimpica italiana nella cerimonia di apertura di Tokyo 2020. La pallavolista dell'Imoco Conegliano su indicazione del Coni, è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di altri Paesi per l’inaugurazione dei Giochi giapponesi in programma allo Stadio Olimpico venerdì 23 luglio. Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, appena atterrato a Tokyo ha chiamato la 22enne azzurra per informarla della scelta che, commossa, ha commentato: "Sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato a far parte del CIO per portare la bandiera olimpica - le sue parole - Mi ha fatto emozionare appena il presidente Malagò me l’ha detto, perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità: attraverso me esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta", ha concluso la pallavolista azzurra.

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha salutato con gioria la notizia. "Paola - ha detto Zaia - e' il simbolo di quanto di meglio lo sport e la societa' contemporanea possano presentare oggi: donna coraggiosa dentro e fuori il campo, esempio di perfetta integrazione, probabilmente, anche la migliore pallavolista che abbia mai calcato un parquet. Quella di Tokyo sara' la sua schiacciata piu' bella".