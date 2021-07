Pedoni uccisi. Il numero più alto in Veneto, con 14 vittime

Un'attraversamento pedonale

118 incidenti mortali in sei mesi

"L'emergenza coronavirus e l'introduzione delle restrizioni alla mobilità non hanno avuto particolare effetti sui pedoni, prima utenza debole, vittima di gravissimi comportamenti come quello della pirateria stradale - afferma Giordano Biserni, presidente dell'Asaps, che spiega: "Nei 118 episodi mortali rientrano ben 24 casi di fuga ed omissione di soccorso, il 20 per cento del totale: un pedone ogni 5, è vittima di pirateria stradale, nonostante l'inasprimento delle sanzioni penali dal marzo 2016 con l'introduzione del nuovo reato di omicidio stradale".



I ricoverati gravi, sono ancora decine

Centinaia i casi di pedoni ricoverati in 'codice rosso' negli ospedali nei primi sei mesi, con decine di persone ancora in lotta nelle rianimazioni per sopravvivere. Nel solo mese di giugno sono stati ben 56 i pedoni ricoverati in prognosi riservata, negli ospedali di zona, in aumento rispetto ai 47 del mese precedente. "Tra le cause principali - ricorda Biserni

- la mancata precedenza ai pedoni sulle strisce, ma anche la pirateria stradale, l'investimento di operai nei cantieri stradali dove la velocità degli automobilisti è sempre troppo elevata, la disattenzione per vari motivi tra cui l'utilizzo del cellulare alla guida, comportamento che inspiegabilmente non rientra tra le aggravanti dell'omicidio stradale.Il 15 per cento degli autori di investimenti mortali è risultato alterato da alcol e/o droga".



Triste primato del Veneto

Con riferimento alle regioni, il maggior numero di incidenti mortali con il coinvolgimento di pedoni nel primo semestre del 2021 si è avuto in Veneto con 14 vittime, seguito da Puglia (13), Emilia Romagna (12), Lombardia (11), Lazio (11), Sicilia (9), Piemonte (8), Toscana (8) e Campania (8). Tra i veicoli investitori di pedoni, nel primo semestre figurano 81 auto, 26 autocarri, 7 motocicli e 2 bus: in due casi di pirateria non si conoscono le caratteristiche dei veicoli che hanno provocato la morte dei pedoni.



Il più anziano un 91enne, il più piccolo aveva 18 mesi

Sui 118 pedoni uccisi tra gennaio e giugno 2021 gli ultra 65enni sono 52, il 44 per cento, a conferma che le persone più anziane sono quelle più a rischio quando camminano o attraversano una strada. Il più anziano aveva 91 anni. Sette invece i minorenni deceduti: il più piccolo aveva solo 18 mesi, investito dall'auto del padre.



(fonte AGI)