Indonesia: assolto l'imprenditore di Brugine (PD) Fabio Nizzardo

Indonesia

E' stato assolto Fabio Nizzardo, l'imprenditore di 43 anni di Brugine, nel padovano, finito in carcere in Indonesia lo scorso gennaio.

Secondo l'accusa, avrebbe fatto da mediatore nella vendita, a un gruppo alberghiero, di un terreno locale che sarebbe stato di proprietà del governo, causando alle casse dello stato un danno pari a circa 7 milioni e 500 mila euro. Altre 16 persone erano finite in carcere assieme a Nizzardo, che da tempo lavora in Indonesia come ristoratore.



Da sempre, la famiglia dell'imprenditore ha ribadito la trasparenza con cui si sono svolte le operazioni. Trasparenza confermata dal giudice, che a sollevato da ogni accusa Nizzardo e anche l'altro italiano coinvolto nella vicenda.