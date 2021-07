Maltempo in Veneto: forti temporali dal primo pomeriggio del 13 luglio

Albero caduto su di un'auto

Allagamenti e alberi sradicati

I primi temporali, intensi, si sono abbattuti nel primo pomeriggio sul delta del Po e a Valdagno nel vicentino, ma successivamente è la sponda Veneta del Lago di Garda, tra Torri del Benaco, Malcesine, Garda e Bardolino, quella che ha fatto registrare il maggior numero di allagamenti; mentre il vento forte ha provocato la caduta di alberi a Quinto di Treviso, Fontanelle, Sernaglia della Battaglia e nel Veneziano a Mirano



Allerta arancione sino a mezzanotte

L'avviso di allerta arancione emesso dalla Protezione Civile del Veneto per criticità idrogeologica con particolare riferimento alla tenuta delle reti idrauliche e fognarie continua fino alla mezzanotte del 13 luglio, per poi trasformarsi in allerta gialla. Fenomeni temporaleschi più intensi sono attesi sull'area pedemontana nella serata del 13 luglio



Nel video, il servizio di Andrea Rossini, che ha intervistato Federico Garramone, caposquadra dei vigili del fuoco.