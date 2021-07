Minacce di morte alla sindaca di Este Roberta Gallana

Roberta Gallana, sindaca di Este (Padova)

L'uomo ha dei precedenti

Ad Este, comune del padovano, la sindaca Roberta Gallana è stata messa sotto protezione dalla Forze dell'ordine dopo aver ricevuto minacce di morte da un 52enne. L'uomo, con precedenti per truffa, è residente in una casa popolare.



Minaccia concreta

Avrebbe rivolto continue minacce alla prima cittadina e a un dirigente comunale in seguito ad una procedura di trasferimento in un altro alloggio popolare. Ad allarmare gli inquirenti è il tono dell'ultima lettera ricevuta da Roberta Gallana, nella quale il 52 avrebbe scritto: "sono concentrato nel piantare un coltello al cuore".



Gallana preoccupata

La sindaca, che si è dichiarata preoccupata per i propri familiari, ha ringraziato tutte le autorità che le hanno fatto sentire vicinanza e solidarietà.