Ragazze venete molestate in Puglia, due i denunciati

Una veduta di Gallipoli (LE)

I fatti risalgono a venerdì scorso

Ritenuti responsabili di molestie sessuali ai danni di due giovani turiste venete in vacanza nella località pugliese di Gallipoli (LE), due 35enni sono stati denunciati in stato di libertà dai Carabinieri.

Uno dei due indagati è salentino, con precedenti per fatti di droga, il secondo non è del posto.



Prima l'alcol, poi le molestie

Le ragazze sarebbero state fatte ubriacare prima di essere molestate sessualmente. I fatti risalgono a venerdì scorso. Entrambe sono state portate in ospedale e sottoposte ad accertamenti che hanno escluso segni di violenza. Negativo anche il test tossicologico.