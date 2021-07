Sudan: caduta anche l'accusa penale nei confronti di Marco Zennaro

Marco Zennaro

Caduta anche l'accusa penale nei confronti di Marco Zennaro, l'imprenditore veneziano incarcerato per due mesi e ora bloccato in Sudan senza poter tornare in Italia. Da metà giugno il 46enne alloggia infatti in albergo, dove deve restare a disposizione delle autorità del Paese africano, per affrontare le varie cause che lo vedono coinvolto per una presunta frode commerciale.



Aumentano ora le speranze da parte della famiglia di poterlo presto far rientrare in patria.