Mercoledì a Verona l'ultimo saluto ai piccoli Tommaso e Michele

Malga Preta di Sotto

Sempre insieme fin da piccolissimi a scuola e nel tempo libero, i due piccoli amici lo saranno anche per ricevere l'ultimo saluto. Sarà la chiesa della frazione veronese di Montorio ad accogliere compagni di scuola, parenti e conoscenti di Tommaso e Michele, i due bimbi di 7 e 8 anni morti sabato in Lessinia per il crollo della copertura di una ghiacciaia in pietra.

I funerali mercoledì 7 luglio alle 9.30. Per permettere una maggiore partecipazione al rito verranno allestiti dei posti anche all'interno del campo sportivo adiacente alla chiesa. Nel Comune di Verona e in quello di Sant'Anna di Alfaedo, dove è avvenuta la tragedia, sarà lutto cittadino.



Le indagini

Intanto proseguono le indagini della procura scaligera per accertare eventuali responsabilità o negligenze. Andrà stabilito se vecchia ghiacciaia avrebbe dovuto essere recintata o se dei cartelli avrebbero dovuto avvisare del potenziale pericolo. Il fascicolo per ora è contro ignoti e l'ipotesi di reato è omicidio colposo plurimo. Esclusa invece la responsabilità da parte di genitori o accompagnatori: l'evento non era prevedibile