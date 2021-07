Treviso, il prefetto ai sindaci: niente maxi-schermi per Italia-Inghilterra

La gioia degli Azzurri al termine di Italia-Spagna

Per evitare le feste con gli assembramenti visti nella piazze di Treviso martedì scorso, dopo la vittoria dell'Italia sulla Spagna, il prefetto scrive ai sindaci per vietare l'installazione di maxi-schermi per la finale degli Europei di domenica a Londra. Un scelta dettata dalla preoccupazione per il rialzo della curva dei contagi degli ultimi giorni.



Consentita, invece la visione della partita all'interno dei locali, nel rispetto delle norme di distanziamento dei tavoli. Disposto anche un rafforzamento dei controlli.



Anche a Venezia niente schermi in spazi pubblici, ma possibilità per i locali pubblici di installare televisori nei plateatici.



Come Treviso anche Verona e Rovigo, dove non sono previsti eventi pubblici. Niente schermo nemmeno in Prato della Valle a Padova, dove oggi si terrà un vertice in prefettura.



Maxi-schermi invece a Belluno, al parco Lambioi, dove 200 persone saranno ammesse con prenotazione.



Mille gli spettatori consentiti in piazza dei Signori a Vicenza.