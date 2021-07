Cessalto (TV), incidente in A4 fra un tir e un camper: due feriti

Il camper coinvolto nell'incidente

Incidente mercoledì mattina intorno alle 8 sull'autostrada A4 tra gli svincoli di San Stino di Livenza (VE) e Cessalto (TV) in direzione Milano. Coinvolto un mezzo pesante e un camper: due feriti. I pompieri, arrivati da Portogruaro e San Stino di Livenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dal camper la passeggera rimasta incastrata. La donna è stata stabilizzata dal personale del Suem 118 e trasportata in ospedale insieme al marito. Durante le operazioni di soccorso l’autostrada è rimasta chiusa. Sul posto la Polizia Stradale e il personale di Autovie Venete. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.