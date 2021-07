Nascerà in Polesine la più grande malteria d'Italia

Un sacchetto di malto

Un salto di qualità per il Polesine e una speranza per un territorio dove storicamente mancano le grandi realtà produttive. Nel 2023 sorgerà a Loreo la più grande malteria d’Italia, in grado di produrre 40.000 tonnellate di malto da birra all’anno, pari al 20 per cento del fabbisogno nazionale. Tra diretti e indiretti sono oltre 100 persone che andranno impiegate. Un investimento da circa 25 milioni di euro, con ulteriori 10 per l’indotto, che andrà a coinvolgere da 800 a 1000 aziende agricole che potranno valorizzare la loro produzione.



Lo stabilimento sarà ad alto grado di automazione ed ecosostenibilità: utilizzerà infatti solo energia elettrica da cogenerazione e il 100 per cento del calore derivante dal processo.



Nel servizio di Giorgio Bonomi, montato da Davide Baldo, le interviste a Moreno Gasparini, sindaco di Loreo (RO); Giovanni Toffoli, amministratore delegato malteria