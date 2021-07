Monigo (TV): investito da un'auto lungo la pista ciclabile, grave 37enne

I soccorsi al ciclista

L'incidente lunedì mattina, intorno alle 7.30, lungo la strada regionale 348 Feltrina. Un'auto condotta da una donna di 59 anni ha investito, per cause ancora da definire, un 37enne in bicicletta lungo la pista ciclabile a Monigo, in provincia di Treviso.



Dalle prime chiamate giunte ai vigili del fuoco si parlava di una persona già deceduta. All'arrivo sul luogo del sinistro i soccorritori hanno però trovato un medico, di passaggio sul luogo dell’incidente, che stava cercando di rianimare il ferito con un massaggio cardiaco, apparentemente senza risultati. Il responsabile dei pompieri ha comunque deciso di dare il cambio al medico e di continuare. Dopo circa ulteriori tre minuti, con grande sollievo di tutti, si sono viste le prime reazioni vitali dal parte del ragazzo. Le operazioni di rianimazione sono continuate fino all'arrivo del personale del Suem 118 che hanno poi preso in carico l'infortunato per le cure più specialistiche.



Il giovane, trasportato in ospedale, risulta comunque in gravi condizioni.