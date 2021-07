Il recupero del mezzo

Un agricoltore è morto a Caorle, in provincia di Venezia, dopo che il trattore sul quale si trovava si è rovesciato in un canale di irrigazione. I Vigili del fuoco, arrivati da Portogruaro e Mestre con i sommozzatori e l'autogrù, hanno sollevato il mezzo rinvenendo sotto l'agricoltore privo di vita, come accertato dal personale medico del Suem 118.