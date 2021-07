Incendio in un deposito tessile a Verona: due operai intossicati

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Due operai sono rimasti intossicati in un incendio scoppiato stamane a Verona in un capannone utilizzato come deposito tessile.



Il rogo ha interessato una struttura di 4 mila metri quadri, in via della Metallurgia. Evacuati per precauzione gli edifici vicini. I feriti sono stati soccorsi dal personale del Suem.



A scopo cautelativo è stato disposto l'evacuazione delle strutture attigue al capannone in fiamme. L'incendio generalizzato è stato ora circoscritto, tuttavia la struttura pericolante non permette alle squadre di entrare all'interno per pericolo di crollo. Le operazioni di raffreddamento impegneranno  vigili del fuoco presumibilmente fino alla serata di oggi.



Il video dei Vigili del Fuoco Veneto