Lo spettacolo dei fuochi del Redentore in bacino San Marco

Tradizione rispettata

La festa veneziana del Redentore è tornata in laguna sabato notte, con l'atteso spettacolo dei fuochi d'artificio ad illuminare il bacino di San Marco. Una tradizione, la 'notte famosissima', interrotta lo scorso anno a causa del rigide norme anti-Covid.



Rigide norme e controlli anti Covid

Questa volta tutto si è potuto svolgere grazie all'organizzazione studiata per gli accessi, sia per le rive che per i posti in barca: prenotazioni on line (18 mila per chi ha assistito da Zattere, Giudecca e San Marco, 2 mila 500 per le imbarcazioni) e possesso di green pass vaccinale, o del risultato negativo di un tampone nelle 48 ore precedenti. Grande il dispiegamento di sicurezza, con varchi per entrare sulle rive, e molti steward.



In 25 mila per lo spettacolo

Si calcola che siano state circa 25 mila le persone che hanno ammirato i 'foghi' del Redentore. Uno spettacolo di colori e di luce, amplificato dal riflesso sulla laguna. Altre migliaia di ospiti erano giunti comunque a Venezia, pur senza prenotazione, nella speranza di trovare un punto panoramico anche se distante dal bacino. Così grande afflusso nelle calli minori della città, per chi tentava di aggirare le aree presidiate dai controlli.