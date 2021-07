Venezia, festa del Redentore su prenotazione

La festa del Redentore a Venezia

Gestire le situazioni di rischio

Con limitazioni e controlli Venezia si prepara al Redentore, festa molto sentita in laguna, nata per celebrare la fine della pestilenza nel 1577: con l'obiettivo di tenere sotto controllo i contagi e con la preoccupazione della variante delta, quello di sabato 17 luglio sarà un appuntamento a numero chiuso.



Prenotazioni online

Da martedì 13 luglio si sono aperte le prenotazione sul sito del Comune, passaggio necessario per chi vuole partecipare alla "Notte famosissima" dalle rive di San Marco, degli Schiavoni, di Zattere-Salute e della Giudecca. La priorità va ai residenti, con l'avvertenza che, per ammirare i fuochi d'artificio che si riflettono sulle acqua, i posti sono limitati e sarà necessario esibire il green pass o un tampone negativo. A San Marco, a Rialto e alla Giudecca vengono allestiti centri per i test, mentre il punto tamponi alla stazione ferroviaria prolungherà l'orario di apertura.



Regole rigide anche per le imbarcazioni

Ammesse, sulle rive, al massimo 18mila persone. Contingentati anche i numeri sulle barche: la capienza consentita è all'80% (convinventi esclusi) ed è obbligatorio tenere traccia delle presenze a bordo per due settimane. Le barche devono essere distanziate e non affiancate, a ognuna verrà assegnato un posto al momento della registrazione. Per controllare che vengono rispettate le regole è previsto lo schieramento di 280 steward.



Tornano i fuochi

Confermato sia lo spettacolo pirotecnico di sabato notte, cancellato lo scorso anno, sia il programma tradizionale. Venerdì 16 luglio si inaugura il ponte votivo, 333 metri che collegano il centro storico alla chiesa del Redentore, sull'isola delle Giudecca, dove domenica il Patriarca Francesco Moraglia terrà una solenne celebrazione.



Nel video, il servizio realizzato da Arianna Garavaglia