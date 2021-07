Venezia: tornano i turisti americani. Atterrato il primo volo da New York

Il velivolo della 'Delta Air Lines'

I turisti americani tornano a Venezia dopo quasi due anni di assenza. Dopo la stretta legata al Covid, 'Delta Air Lines' ha ripreso ad operare da oggi un volo tre volte a settimana tra New York-JFK e la città lagunare.



Tra le mete turistiche più popolari al mondo, Venezia è fra le destinazioni preferite dai turisti d'oltre Oceano. Nel 2019 la città era stata visitata da 844mila americani.



"Delta è lieta di ricominciare a volare tra Venezia e gli Stati Uniti, contribuendo a stimolare la ripresa per l'importante industria turistica nella regione - ha commentato Claudio Fiori, Delta Account Manager Italy - In questo momento in cui il mondo sta riaprendo ai viaggi internazionali i nostri voli per Venezia si stanno rivelando molto popolari", ha aggiunto.