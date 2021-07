Vicenza: in piazza per chiedere più sicurezza sui luoghi di lavoro

Un momento della manifestazione

Un calo fisiologico durante il lockdown, poi un'impennata, con la ripresa delle attività economiche. In Veneto nei primi 5 mesi del 2021 si è registrato un brusco incremento degli infortuni sul lavoro. 27000, più 17%, di cui 35 denunce per infortunio mortale e 1500 per malattia professionale. Tra gli infortuni, anche le denunce di chi ha contratto il Covid lavorando: 18500 in Veneto, il 10% del totale nazionale.



Per chiedere di fermare la strage i sindacali confederali martedì hanno riempito piazza dei Signori a Vicenza.



Nel servizio di Davide Pyriochos, col montaggio di Davide Baldo, le interviste a Christian Ferrari, segretario Cgil Veneto; Giancarlo Refosco, segretario Cisl Veneto; Roberto Toigo, segretario Uil Veneto