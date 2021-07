Controlli per chi arriva in aeroporti veneti, firmata l'ordinanza

L'aeroporto Catullo

Le misure di sicurezza scattate per chi arriva dai Paesi per i quali l'Ecdc, l'European Centre for Disease Prevention and Control, segnala delle criticità.

Obbligo di tampone o all'arrivo in aeroporto, o in uno dei centri tampone del territorio".

"Anche questo - dice il presidente veneto Luca Zaia - è un lavoro di prevenzione per evitare sorprese, perchè il virus purtroppo ci ha abituato a cambiamenti repentini di scenario.

Vediamo peraltro che la campagna vaccinale sta funzionando anche in relazione ai soggetti ricoverati.

E' necessario che tutti ci mettiamo d'impegno nel collaborare per mantenere viva l'azione di screening nella popolazione".