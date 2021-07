Vicenza: in aumento i contagi tra i giovani di ritorno dalle vacanze

L'analisi di un tampone

In questo momento all’ospedale San Bortolo di Vicenza non ci sono malati Covid né in rianimazione né nei reparti. Tuttavia il recente boom di contagi preoccupa i medici.

Nei centri tamponi della Ulss 8 Berica ogni giorno vengono eseguiti tra i 2800 e i 3000 test. E i positivi sono tanti. Si tratta per lo più di giovani tra i 17 e i 21 anni di ritorno dalle vacanze. Jesolo, Caorle, Lignano Sabbiadoro le località di mare, Asiago quella di montagna in cui si registrano i nuovi focolai. Nella maggior parte dei casi si tratta di pazienti asintomatici.



Talvolta chi esegue il tracciamento fatica a convincere i soggetti a rischio a rispettare la quarantena. I consigli sono quelli di sempre. Mantenere il distanziamento, usare le mascherine anche in ferie. E soprattutto vaccinarsi. Per avere una protezione efficace dalla variante Delta, occorre attendere qualche giorno dopo la seconda dose.



Nel servizio di Davide Pyriochos l'intervista a Hentges June, responsabile Punto Tamponi ospedale San Bortolo di Vicenza