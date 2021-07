Tragedia sul lavoro, muore 24enne a Susegana (TV)

Incidente mortale sul lavoro, verso le 12.30, alle Fornaci Grigolin, storica azienda che produce materiali per l'edilizia a Ponte della Priula, nel territorio comunale di Susegana, nel Trevigiano.

A perdere la vita è stato un giovane senegalese di 24 anni, residente in zona.

Secondo una prima ricostruzione, l'operaio è caduto dalla scala di un silos, sul quale stava svolgendo interventi di pulizia. Dopo essere precipitato per una ventina di metri, è deceduto all'istante nell'impatto con il suolo. Inutili i tentativi, da parte dei colleghi presenti, di rianimare il giovane.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, assieme ai carabinieri della Compagnia di Conegliano e ai tecnici dello Spisal, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente.